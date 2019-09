Mulher de 70 anos encontrada morta no interior de poço no Crato

Hoje às 00:20 Facebook

Uma mulher de 70 anos foi esta sexta-feira encontrada morta no interior de um poço em Vale do Peso, concelho do Crato (Portalegre), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da GNR indicou que aquela força de segurança recebeu o alerta para um afogamento num poço, em Vale do Peso, tendo o óbito da mulher sido declarado no local pelo delegado de Saúde.

O corpo da mulher foi encaminhado para o gabinete de Medicina Legal do Hospital de Portalegre, para autópsia, de acordo com a mesma fonte.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o corpo da mulher, encontrado no poço cerca das 19 horas, foi posteriormente removido pelos bombeiros.

Foram mobilizados para o local, operacionais e um veículo dos Bombeiros Voluntários do Crato, além da GNR.