ASAE apreende azeite falsificado no valor de cinco mil euros em Elvas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou, no sábado, ter apreendido azeite falsificado, num valor que ronda os cinco mil euros, numa operação de fiscalização realizada em Elvas, no distrito de Portalegre.

Na operação, segundo a ASAE, foram apreendidos 234 garrafões de cinco litros de azeite rotulados como "Azeite Virgem" e 100 litros de "Azeite Virgem" a granel.

Desenvolvida na sequência de um inquérito crime em investigação por suspeita de falsificação de azeite, a operação da ASAE inclui o cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliários e nove não domiciliários, dirigidos a dois armazéns e sete veículos, além de pesquisa informática.

Além do azeite falsificado, a ASAE apreendeu também uma pistola Beretta de calibre 6,35 mm, uma pistola de alarme de calibre 8 mm e uma arma branca com lâmina superior a 10 cm, bem como documentação relacionada com os factos da investigação.