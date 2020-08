Capotamento de trator em Elvas provoca ferido grave

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:20 Facebook

Um trator agrícola capotou ao início da noite desta terça-feira em Elvas, no distrito de Portalegre, fazendo um ferido grave. Não se sabe, para já, se a vítima corre perigo de vida.

O envolvido é um homem de 48 anos, que terá perdido o controlo do veículo. O alerta foi dado às 20.07 horas, tendo motivado uma operação que envolveu os Bombeiros Voluntários de Elvas, a GNR e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM. No total, foram destacados 8 veículos e 22 operacionais.

Segundo apurou JN junto do Centro Distrital de Operações de Socorro de Portalegre, o homem foi encaminhado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde está a receber tratamento.