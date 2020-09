Carro abalroa cabine de posto de combustível e fere mulher em Elvas

JN Hoje às 20:09 Facebook

Um carro abalroou, este domingo, a cabine de pagamento de um posto de combustível em Elvas. A funcionária, de 59 anos, que se encontrava lá dentro, ficou ferida e foi transportada para o Hospital de Santa Luzia.

Segundo avança a Rádio Elvas, estavam dois veículos no posto de combustível. Ao ser abalroada pelo carro, a cabine acabou por cair em cima do segundo automóvel lá estacionado, no momento em que o condutor se encontrava a efetuar o pagamento. O indivíduo que gerou o acidente ter-se-á colocado em fuga.

Citado pela mesma fonte, o adjunto de Comando dos Bombeiros de Elvas, Nuno Santana, afirmou que a funcionária ferida sofreu um "atropelamento no posto de trabalho". "Um indivíduo, na sua viatura, e após ter posto combustível, abalroou a cabine, ainda sem se saber as razões", sublinhou.

A PSP já identificou o suspeito, através das imagens das câmaras de vigilância.