Corpo de homem encontrado em albufeira perto de Elvas

O corpo de um homem foi esta quinta-feira encontrado a boiar numa albufeira perto de Elvas, no distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o alerta foi dado por um popular, que viu o corpo do homem, com idade entre os 50 e os 60 anos, a boiar nas águas da albufeira do Couto, na Alpedreira de Cima.

"O corpo está em estado de decomposição e não apurámos indícios de crime, devendo tratar-se de um afogamento, mas só a autópsia poderá indicar as causas da morte do homem", adiantou a GNR.

Segundo a mesma fonte, há cerca de uma semana foi reportada à PSP de Elvas o desaparecimento de um homem, desconhecendo-se, por enquanto, se este é o cadáver do desaparecido.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre referiu que o alerta para a ocorrência foi dado às 18.02 horas, tendo o corpo sido resgatado da água pelos bombeiros de Elvas.

De acordo com o CDOS, as operações na Alpedreira de Cima mobilizaram os Bombeiros Voluntários de Elvas, uma viatura de Suporte Imediato de Vida, de Elvas, além da GNR e da PSP, num total de 19 elementos, apoiados por nove veículos.