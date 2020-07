Hoje às 14:43 Facebook

A Câmara Municipal de Elvas dá continuidade, durante o mês de agosto, à iniciativa de desconfinamento cultural "Cultura sai à rua", com um conjunto de concertos ao ar livre, a decorrer em agosto.

Os concertos do "Cultura sai à rua" vão decorrer ao ar livre, todos os sábados do mês de agosto, no Ciclorama do Jardim Municipal de Elvas, em Portalegre, tendo início pelas 21 horas e 30.

