Despiste de veículo faz um morto em Elvas

Um homem de 40 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência do despiste do veículo ligeiro de mercadorias que conduzia na Estrada Nacional (EN) 4 perto de Elvas, no distrito de Portalegre.

O homem, que era o único ocupante da viatura, foi transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde foi declarado o óbito, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O acidente ocorreu na EN 4, à saída de Elvas, no sentido de Varche.

A vítima mortal residia na Vidigueira, no distrito de Beja, indicou a fonte.

O alerta foi dado às 13.56 horas, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Elvas e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), além da GNR, num total de 20 elementos apoiados por sete viaturas, referiu fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.