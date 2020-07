Fogo dominado em Elvas por mais de cem bombeiros e seis meios aéreos

JN/Agências Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio que deflagrou, esta segunda-feira à tarde, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, foi dado como dominado pelos bombeiros às 15.33 horas, mais de duas horas depois do alerta.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta foi dado às 13.16 horas com o fogo a lavrar de início com intensidade em duas frentes, obrigando a mobilizar mais de uma centena de operacionais e seis meios aéreos.

As chamas atingiram uma zona de pasto e mato no Monte dos Torneiros, na União de Freguesias da Terrugem e Vila Boim.

O combate às chamas mobiliza um total de 136 operacionais, com o apoio de 40 viaturas e seis meios aéreos, incluindo aviões bombardeiros médios.