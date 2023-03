Granfondo liga as Eurocidades de Badajoz, Elvas e Campo Maior

Cerca de 1500 ciclistas participam, este domingo, na primeira edição do EUROBEC Granfondo Lusiberia, que liga as cidades, Badajoz Elvas e Campo Maior, que integram o projeto Eurocidades.

O evento destinado a ciclistas amadores tem partida e chegada na cidade espanhola e visitará as duas cidades portuguesas do Alto Alentejo e tem como promotor a Bike Service, empresa de Póvoa de Varzim, gerida pelo antigo ciclista Manuel Zeferino, vencedor da Volta a Portugal de 1981 e organizador deste tipo de provas em Portugal.

A realização do EUROBEC Granfondo tem assegurada a sua realização em 2024 e 2025, então com início e final em Elvas e Campo Maior, respetivamente.

O evento deste ano tem três distâncias diferentes: o Granfondo com 146 quilómetros, o Madiofondo com 121 quilómetros e o Minifonfo com 64 quilómetros. Os diferentes percursos têm saída de Badajoz, entrada em Portugal por Elvas e o regresso à cidade pacence.

A partida foi dada pelo Alcaide de Badajoz, Ignácio Grajera e teve a presença do Conselheiro dos Desportos do Ayuntamiento, Guacho Perez, antigo Campeão do Mundo de Andebol pela Espanha.