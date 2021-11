Homem com ferimentos graves em acidente de trabalho em Elvas

JN/Agências Hoje às 00:38 Facebook

Um homem de 59 anos sofreu esta sexta-feira ferimentos graves num acidente de trabalho quando carregava fardos de palha, em São Vicente e Ventosa, no concelho de Elvas, em Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que "um fardo de palha caiu em cima da vítima, quando carregava fardos para cima de um reboque".

O homem, de nacionalidade espanhola, foi transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, segundo fonte da GNR.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou a fonte da Guarda Nacional Republicana.

O alerta para o acidente, que ocorreu perto de uma pedreira de granito, foi dado às 20.08 horas.

Foram mobilizados para o local bombeiros e viaturas da corporação de Campo Maior e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), além da GNR, num total de 11 elementos, apoiado por cinco veículos.