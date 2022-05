Homem com ferimentos graves em acidente de trabalho em Elvas

JN/Agências Hoje às 19:31 Facebook

Um homem de 58 anos sofreu esta sexta-feira ferimentos graves após um aglomerado de chapas metálicas lhe ter caído em cima, num acidente de trabalho, em Elvas, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

A mesma fonte indicou que o acidente ocorreu na zona industrial de Elvas, cerca das 12.30 horas, quando o homem estava a descarregar um camião de chapas metálicas.

Segundo a fonte dos bombeiros, a vítima foi transportada para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, tendo sido posteriormente transferida num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar de Lisboa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para um trauma foi dado às 12:29, com a informação inicial de que se tratava de um ferido ligeiro.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, de acordo com fonte da PSP.

Para o local, segundo fonte dos bombeiros, foram mobilizados onze operacionais, dos bombeiros de Elvas e da PSP, apoiados por quatro veículos.