Homem de 67 anos morre em acidente com trator em Elvas

Um homem de 67 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um acidente com um trator, quando efetuava trabalhos agrícolas numa quinta no concelho de Elvas, distrito de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à agência Lusa que o óbito do homem, de nacionalidade estrangeira, foi declarado no local, tendo o acidente ocorrido na Horta de Fernão Potes, na freguesia de São Brás e São Lourenço.

A fonte da GNR indicou que se tratou de um acidente de trabalho, pelo que foi contactada a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 15:03, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos da corporação de Elvas e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Elvas, além da GNR, num total de 14 elementos, apoiados por seis veículos.