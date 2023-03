Homem morre atropelado por camião na A6 perto de Espanha

Um homem, aparentando ter cerca de 70 anos, morreu esta terça-feira atropelado por um camião na A6, "muito perto" da fronteira com Espanha.

O acidente aconteceu pelas 20.10 horas no sentido Elvas-Badajoz e não causou mais feridos, adiantaram, ao JN, fontes do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo e dos Bombeiros Voluntários de Elvas.

O socorro foi prestado por esta corporação e pelo INEM. No local, estiveram ainda uma equipa da Brisa, concessionária da A6, e uma brigada de trânsito da GNR.

As circunstâncias do atropelamento vão agora ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.