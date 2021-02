Idosos começaram a ser vacinados contra a covid-19 em Elvas

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:58 Facebook

A vacinação dos idosos com mais de 80 anos começou esta terça-feira, no Centro de Negócios Transfronteiriço (CNT), em Elvas. Até quinta-feira serão vacinadas 850 pessoas, pertencentes à Unidade de Saúde Familiar Amoreira.

A seleção deste centro de saúde teve em conta a respetiva densidade populacional, esclareceu Vera Escoto, diretora clínica da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

"Foi com grande entusiasmo que se fez todo este processo piloto. Foram selecionados os utentes com mais de 80 anos, com comorbidades, que tenham algumas patologias, como problemas de insuficiência cardíaca, problemas respiratórios, e depois destes, os utentes com mais de 80 anos, sem estas patologias consideradas prioritárias", defendeu.

Os cerca de 850 utentes selecionados serão vacinados entre esta terça-feira e quinta-feira, o que corresponde a mais de 250 por dia. Todos eles foram contactados por telefone e foram-lhes esclarecidas todas as dúvidas.