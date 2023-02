Incêndio em habitação em Elvas faz dois desalojados

JN/Agências Hoje às 20:47 Facebook

Um incêndio numa habitação em Elvas, no distrito de Portalegre, causou hoje dois desalojados porque a casa ficou sem condições de habitabilidade, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o incêndio ocorreu na Rua Engenheiro António Sequeira Lopes, tendo obrigado as duas pessoas que residem na habitação, um homem e uma mulher, ambos de 70 anos, a ficar instalados em casa de familiares.

Segundo o comando sub-regional, o alerta para o fogo, que não provocou feridos, foi dado às 15:20, tendo sido mobilizados bombeiros de Elvas e a PSP, com 17 operacionais, apoiados por seis veículos.