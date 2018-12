Bombeiros procuram viatura que terá caído ao Guadiana perto de Elvas

Hoje às 18:07 Facebook

A Proteção Civil está a realizar buscas no rio Guadiana, perto de Elvas, depois de um pescador ter alertado para uma viatura dentro de água.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou à Lusa que as operações de busca envolvem 19 operacionais de quatro corporações de bombeiros da zona, auxiliados por nove veículos e duas embarcações, incluindo mergulhadores.

De acordo com as mesmas fontes, o alerta foi dado aos bombeiros de Elvas, ao final da manhã de hoje, por um pescador lúdico, que alegou ter visto um veículo no rio.

O pescador, segundo as fontes, disse aos bombeiros que viu uma viatura nas águas do Guadiana quando atravessava a Ponte da Ajuda, que liga Elvas a Olivença (Espanha).