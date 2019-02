Criança de 10 anos entra com arma em escola de Elvas

JN Hoje às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma criança de 10 anos levou, esta terça-feira, uma arma para a Escola Básica de Santa Luzia, em Elvas.

À Rádio Elvas, David Gomes, comandante da PSP de Elvas, disse que se trata de uma "calibre 6.35. "A situação foi detetada pelos auxiliares da escola e arma não tinha munições", referiu.

A mesma fonte adiantou que a confirmação foi feita através da direção da escola. O menor terá entrado no recinto do estabelecimento de ensino com a arma e terá mostrado a mesma em tom de brincadeira.

"O menor foi identificado, a arma apreendida e está neste momento a ser realizado o expediente que vai ser remetido à autoridade judicial da cidade", revelou David Gomes.