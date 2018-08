Quinze crianças assistidas no hospital de Elvas devido a urticária ligeira

14 Maio 2018 às 18:45 Facebook

Quinze crianças, entre os seis e os 11 anos, foram assistidas esta segunda-feira no hospital de Elvas (Portalegre) devido a um quadro de urticária ligeira, alegadamente provocada por pólenes, disse à agência Lusa o delegado de saúde.

De acordo com o delegado de saúde pública de Elvas, José Martins, as crianças que deram entrada no hospital apresentavam "uma ligeira urticária nos braços, com algumas manchas muito pequenas", tendo já tido alta hospitalar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à Lusa que as crianças frequentam a Escola Básica de Alcáçova, na cidade de Elvas, tendo o alerta sido dado pelas 14.11 horas.

As operações de socorro mobilizaram 10 operacionais e cinco veículos dos bombeiros, além da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Elvas.