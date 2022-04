Jovem de 18 anos morre em despiste de motociclo em Elvas

JN/Agências Hoje às 10:53 Facebook

Um jovem, de 18 anos, morreu na quinta-feira à noite, no hospital de Elvas, no distrito de Portalegre, para onde foi transportado na sequência do despiste do motociclo que conduzia.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o alerta para o despiste do motociclo, ocorrido naquela cidade alentejana, foi dado aos bombeiros às 20.42 horas.

O condutor do motociclo foi transportado pelos bombeiros para o Hospital de Santa Luzia com ferimentos considerados graves, acrescentou.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Portalegre da PSP acrescentou que, devido aos ferimentos, esteve previsto transferir o jovem para o hospital da vizinha cidade espanhola de Badajoz, mas este acabou por morrer ainda na unidade hospitalar alentejana.

Para o local do sinistro foram mobilizados quatro operacionais, apoiados por duas viaturas, dos bombeiros e da PSP.