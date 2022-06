Menino morre afogado num tanque em Elvas

Um menino de dois anos morreu afogado num tanque, que foi transformado numa piscina, na casa onde vivia com os pais. O incidente aconteceu na segunda-feira, na quinta da família, que se situa na Estrada do Belhó, no concelho de Elvas.

Ao que o JN conseguiu apurar, os pais do menino, um casal com cerca de 30 anos, não chamaram o 112 para o local e retiram o menino do tanque pelas próprias mãos. De seguida, levaram-no para o hospital de Elvas, mas já não foi possível salvar a criança.

De acordo com o Chefe da Área Operacional do Comando de Portalegre da PSP, "o alerta para a morte foi dado pelo Hospital Santa Luzia de Elvas, tendo a PSP se deslocado àquela unidade hospitalar, no sentido de apurar se existiam indícios de crime", confirmou João Paulo Marmelo ao JN.

"Não existem indícios de crime. O corpo do menino foi transportado para a Morgue do Hospital para ser autopsiado e o processo passou para a alçada do Ministério Público (MP)", rematou o agente.