Piscinas Municipais de Elvas já estão abertas ao público

As Piscinas Municipais de Elvas, no distrito de Portalegre, estão abertas ao público, desde segunda-feira, dia 15. Devido à pandemia da covid-19 é obrigatório o uso de máscara e de calçado dentro das instalações. Não é permitida a utilização dos chuveiros dos balneários.

Em comunicado a Câmara Municipal alerta para a obrigatoriedade dos frequentadores do espaço no sentido da "utilização de máscara e calçado (chinelos) dentro das instalações", e da existência de "controlo na entrada", não sendo "permitida a utilização dos chuveiros dos balneários". "Serão disponibilizados doseadores de álcool gel".

A autarquia chama ainda a atenção dos utilizadores para "o cuidado a ter com a exposição solar, aconselhando-se o uso de protetor e a adoção de outros cuidados, nas horas de maior incidência do sol, bem como o cumprimento das normas da Direção Geral de Saúde".

As piscinas estão abertas todas as segundas-feiras, entre as 15 e as 19 horas e, nos restantes dias, das 10 às 13 horas e das 15 às 18 horas.