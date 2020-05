Água da Sulfúrea faz "milagres" no combate à covid-19

Hoje às 18:35 Facebook

Dez pessoas infetadas com o novo coronavírus foram tratadas com água das Termas da Sulfúrea, em Cabeço de Vide, Fronteira, Portalegre, e acabaram por testar negativo. O último caso foi o de um casal de Portalegre que testou negativo após 52 dias de positivo.

O casal, de 36 e 34 anos, residente na cidade e com duas crianças, uma de sete anos e um menino de 15 meses, testou negativo, esta sexta-feira, após uma semana de tratamento com a água sulfurosa com particularidades muito específicas, e que já tinha sido alegadamente responsável pela cura do comediante Fernando Rocha. Ao longo desses dias o tratamento do casal passou por ingerir uma quantidade de 10 mililitros de água em jejum e fazer aerossóis durante cerca de 15 minutos, duas a três vezes por dia.

O homem acrescenta mesmo: "Comecei a sentir diferença na respiração" logo ao início, com a "«libertação» da caixa torácica". Apesar de ser da região, reconhece que não conhecia as propriedades da famosa água termal: "Entrei em contacto e de imediato me disponibilizaram água", pelo que é "acessível a qualquer pessoa".

