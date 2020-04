Autarquia de Fronteira vai entregar máscaras à população

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Fronteira vai distribuir, durante a próxima semana, máscaras comunitárias a toda a população. Com a entrega das máscaras, o município distribuirá também, por cada domicílio, 200ml de solução de base alcoólica antisséptica destinada à higienização das mãos.

De acordo com responsáveis da autarquia, do distrito de Portalegre, esta decisão "vem na sequência das recentes recomendações emitidas pela Direção-Geral de Saúde, nas quais se considera que o uso de máscara em espaços interiores fechados é uma importante medida adicional de proteção, contra a propagação do novo coronavírus".

As máscaras em questão serão do tipo não cirúrgico sendo, nessa medida, passíveis de reutilização após higienização adequada.

Na quarta-feira, o município de Portalegre entregou equipamentos de proteção individual e diverso material, nomeadamente gel alcoólico, álcool desinfetante, máscaras e viseiras, a 14 instituições do concelho, "numa ação integrada no quadro de medidas implementadas para defesa da população mais vulnerável, na prevenção e combate contra a pandemia da Covid-19", disseram ao JN responsáveis da autarquia.

Segundo informações a que o JN teve acesso, este material foi distribuído pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Portalegre, Associação de Amigos da 3ª Idade das Carreiras, Associação de Amigos da 3ª Idade dos Fortios, Associação Sete Montes de São Julião, Casa de Repouso da Penha, Casa do Povo da Alagoa, Centro de Bem-Estar Social do Reguengo, Centro Social de Urra, Centro Social da Ribeira de Nisa, CERCI Portalegre, Santa Casa da Misericórdia de Alegrete, Santa Casa da Misericórdia de Portalegre, Sport Clube Estrela e TEGUA - Associação de Desenvolvimento Regional D'Entre Tejo e Guadiana.