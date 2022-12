Queda de tabuleiro da ponte em Fronteira obriga a fazer mais quilómetros

A queda do tabuleiro e das guardas da ponte romana, em Fronteira, junto ao Centro Ecoturístico da Ribeira Grande, vai obrigar os moradores a fazer percursos alternativos, por tempo indeterminado.

Quem se deslocar ao vizinho concelho de Alter do Chão vai ter que fazer mais seis quilómetros, seguindo em direção a Cabeço de Vide pela caminho municipal 1081 e depois pela antiga Estrada Nacional (EN) 369.

Já os moradores que se queiram deslocar de Fronteira a Monforte terão de utilizar o mesmo caminho municipal e a EN 369, percorrendo mais 10 quilómetros.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Fronteira, Rogério Silva, os técnicos da Infraestruturas de Portugal (IP) estão a analisar o estado da ponte. Quanto à autarquia, "está a avaliar os estragos e a proceder a limpezas. O retomar da circulação automóvel nestas estradas nacionais implica a realização de obras de reabilitação, cujo valor ainda não é conhecido".

Além da distância ser maior, os percursos alternativos "não estão preparados" para receber um maior número de veículos e "muito menos para veículos pesados", acrescentou o autarca.

De acordo com Luís Mestre, presidente da Associação de Meteorologia do Alentejo, que tem instaladas estações meteorológicas em todos os concelhos da região, em Fronteira caíram, durante o dia de ontem, 114 litros por metro quadrado (l/m2). Já no concelho de Monforte a precipitação foi de 104 l/m2.

Neste concelho, as pessoas que utilizavam a Estrada Municipal (EM) 506, terão de optar pelo IP2 para se deslocarem à freguesia de Santo Aleixo, passando por Veiros, num percurso com mais sete quilómetros. Já quem utilizava a EN 243 com destino a Fronteira terá de ir pelo IP2 até ao cruzamento de Veiros e depois virar para Vale de Maceira, percorrendo mais 12 quilómetros.

Ao que o JN conseguiu apurar, a chuva voltou a cair com muita intensidade neste dois concelhos do distrito de Portalegre, o que dificulta a circulação, a limpeza das vias e a avaliação dos estragos.