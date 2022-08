Resort de luxo romano único em Portugal descoberto em Fronteira

Uma luxuosa villa romana única em Portugal e com paralelo apenas em Itália está a ser alvo de uma investigação arqueológica no município de Fronteira. Aqui foi recentemente desvendada uma sala de jantar com cem metros quadrados com uma cascata artificial ao redor, única em Portugal.

Era nesta sala que os convidados do proprietário, pessoa de grande importância durante a época romana, tomavam refeições deitados em almofadas enquanto a água escorria ao longo da parede.

A investigação arqueológica da villa romana Horta da Torre decorre desde 2012 sobre a direção do arqueólogo André Carneiro, da Universidade de Évora e com o apoio do Município de Fronteira. A fase recente dos trabalhos, oitava desde 2012, decorre até meados de Setembro, altura em que será realizado um open day, dia aberto à população que queria conhecer a villa romana com dois hectares e meio de construção.

A espetacularidade do ambiente nesta sala agora desvendada tem paralelo próximo na villa de Faragola, em Itália, e era reforçada por painéis de mosaico multicoloridos que, ao contrário da habitual colocação no pavimento, estavam situados a meia altura das paredes.

O espaço encontra-se perto de Cabeço de Vide e nas primeiras fases da investigação chegou-se a ponderar que fosse uma basílica, mas agora é certo de que se trata de um resort de luxo romano.