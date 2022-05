Encontrado com vida homem de 84 anos desaparecido em Gavião

JN/Agências Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O ​​​​​​​homem de 84 anos que estava desaparecido desde quarta-feira à noite em Cadafaz, no concelho de Gavião, distrito de Portalegre, foi encontrado, este domingo, com vida e transportado para o hospital de Abrantes, revelou fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou à agência Lusa que o homem foi encontrado, por um familiar, numa zona de eucaliptal situada perto da povoação de Cadafaz, por volta das 11.40 horas. Segundo a mesma fonte, o homem estava "debilitado", pelo que foi transportado para as urgências do hospital de Abrantes.

O homem, que "sofre de demência", estava desaparecido da sua residência, em Cadafaz, de onde tinha saído cerca das 20 horas de quarta-feira, tendo a mulher dado o alerta para o desaparecimento à GNR, cerca das 22.45 horas.

As buscas envolveram militares da GNR e bombeiros da corporação de Gavião, além de familiares e amigos.