Gavião vai ter um dia dedicado às artes pela prevenção dos incêndios

"Cantares e Saberes" é a designação de uma iniciativa que vai decorrer este sábado, dia 29 de agosto, em Gavião, Portalegre, com o objetivo de sensibilizar para a prevenção de incêndios através das artes visuais e da música.

A iniciativa, a decorrer na Casa do Povo e no Miradouro do Cruzeiro, integrada no projeto-piloto "Não Brinques com o Fogo", é promovida pela associação cultural e artística Panóplia, com o apoio da Câmara de Gavião, União das Freguesias da Atalaia e do Gavião e Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlen).

