Choque frontal faz dois feridos graves ente Gavião e Ponte de Sor

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens, de 30 e 58 anos, ficaram, esta terça-feira, gravemente feridos em resultado da colisão frontal dos veículos, um de passageiros e outro de mercadorias, em que seguiam, ocorrida na Estrada Nacional 244, entre Gavião e Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR o acidente ocorreu cerca das 7.50 horas e obrigando ao corte do trânsito na zona de São Bartolomeu, no concelho de Gavião, durante algumas horas.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, as operações de socorro mobilizaram 24 operacionais, apoiados por nove veículos, dos bombeiros de Ponte de Sor e de Gavião, GNR e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Os sinistrados foram transportados para o hospital de Abrantes, no distrito de Santarém.