Professores e alunos de Gavião que voltaram de Itália vão estar em casa

Na problemática do novo coronavírus, e apesar de inicialmente a direção do Agrupamento de Escolas de Gavião ter recusado "medidas adicionais", no domingo, 1 de março, o diretor Paulo Pires anunciou que os alunos e professores que participaram na viagem a Itália não devem comparecer às atividades escolares e/ou profissionais antes do dia 9 de março.

"Como medida preventiva e de salvaguarda pessoal e coletiva", os pais e os encarregados de educação da escola foram convocados para uma reunião com cariz de urgência, que se realizou esta terça-feira, 3 de março, "a fim de se prestarem todos os esclarecimentos relativamente ao assunto".

