Trabalhador agrícola morre após queda de árvore

Um trabalhador agrícola morreu, esta segunda-feira, na sequência de ferimentos provocados pela queda de uma árvore, numa herdade do concelho de Gavião, distrito de Portalegre, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 07:15, ocorreu numa herdade do concelho de Gavião e que a vítima mortal é um trabalhador agrícola, um homem de 35 anos.

A mesma fonte adiantou que se tratou de um acidente de trabalho, pelo que foram chamados ao local inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que estão a investigar a ocorrência.

Contactado pela Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Gavião, Carlos Isaías, indicou que o trabalhador agrícola estaria a proceder ao "corte de árvores" quando ocorreu o acidente.

"O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)", assinalou.

As operações de socorro mobilizaram seis bombeiros da corporação de Gavião, dois militares da GNR e dois elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (VMER), num total de 10 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a VMER do Médio Tejo.