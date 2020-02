Fiéis de Marvão juntam-se para oferecer automóvel ao pároco

Salomé Filipe Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Os membros do grupo Peregrinos de Marvão avançaram com uma iniciativa pouco usual: angariar dinheiro para oferecer um automóvel ao pároco, Marcelino Marques, que presta serviço no concelho.

A oferta, garantem, trata-se de "uma homenagem pelo trabalho desenvolvido e não pode ser confundida com caridade". Na semana passada, 550 pessoas responderam ao apelo e compareceram numa noite de fados, organizada para obter fundos.

"O padre Marcelino veio revolucionar a comunidade e unir as pessoas que estavam afastadas da Igreja. Tem conseguido dinheiro para melhorar as mais de 10 igrejas do concelho e procedido à reparação de santos, entre outras iniciativas. Queremos homenageá-lo com a oferta de um carro, porque o dele tem 700 mil quilómetros e está sempre a dar problemas", explicou, ao JN, João Luís Garção, porta-voz do grupo. Além disso, adiantou, o automóvel é "uma ferramenta de trabalho diário" do pároco.

"Jesus cristo na terra"

O carinho da comunidade pelo padre Marcelino é notório. Prova disso é o número de pessoas que compareceu na noite de fados, cujas inscrições - a um custo de cinco euros por pessoa - esgotaram. "Ele é muito humilde, prestável com todos, dinâmico e divertido. Até costumamos dizer que, para nós, é a reencarnação de Jesus Cristo na Terra", sublinhou João Luís Garção.

A iniciativa acabou, no entanto, por ser criticada por algumas pessoas. "Só participa quem quer. São fundos privados, não vamos lesar ninguém. É uma prenda. O senhor padre até pode ter dinheiro para comprar um carro, mas isso não nos interessa", assegurou João Luís.

Inicialmente, estava previsto também um peditório porta a porta, que já foi desmobilizado, face às intenções de donativos que o grupo tem recebido, "até de pessoas que vivem no estrangeiro". "O comendador Rui Nabeiro, da Delta e da Nabeirauto, é amigo do padre Marcelino e também aceitou ajudar-nos".