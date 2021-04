Histórias do Contrabando do Café: Marvão promove atividade secular nas redes sociais

Hoje às 17:06 Facebook

"Histórias do Contrabando do Café" é o nome da iniciativa que o município de Marvão promove, este fim de semana, dias 1 e 2 de ​​​​​​​maio, para assinalar, através das suas redes sociais, aquela que é uma das tradições mais antigas e seculares do concelho, o contrabando.

Uma vez que a atual situação pandémica ainda não permite a realização de eventos desta dimensão, nos seus moldes tradicionais, a autarquia marvanense decidiu lançar uma campanha online, com vídeos e curiosidades sobre a rota dos antigos contrabandistas, que tanta importância aufere na região que faz fronteira com a vizinha Espanha.

