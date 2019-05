Ammaia Festum: Império romano invade Marvão

Hoje às 09:00 Facebook

A Cidade Romana de Ammaia é o cenário do III Ammaia Festum, que nos dias 31 de Maio e 1 de Junho vai celebrar o legado romano do concelho de Marvão com espectáculos de recriação histórica e muita animação cultural.

Música, dança, espectáculos de fogo, representações teatrais, artes circenses, reproduções de batalhas, e reconstituições do quotidiano romano, será este o cenário que vai invadir Ammaia, classificada como Monumento Nacional desde 1949. O festival conta também com visitas guiadas ao Museu e ruínas da Cidade Romana, um mercado de rua e um espetáculo noturno único de teatro, dança, acrobacia e fogo.

