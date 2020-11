Marvão assinala o mês da castanha

Hoje às 17:07 Facebook

Consciente da importância da realização da Feira da Castanha - Festa do Castanheiro para a economia local, o Município de Marvão, em Portalegre, preparou, para o mês de novembro, um conjunto de iniciativas que pretendem minimizar, tanto quanto possível, o impacto económico negativo provocado pela não realização da 37.ª edição do certame.

Assim, devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19, que não permitem a organização da Feira da Castanha nos habituais moldes, vão ser dinamizados, ao longo de todo o mês de novembro, diversos eventos que pretendem manter a essência do certame, o seu sentido cultural, a valorização dos produtos endógenos, dos produtores e gerar alguma dinâmica na economia local.

No dia 1 de novembro, teve início o Mês Gastronómico da Castanha. A iniciativa conta com 16 restaurantes aderentes do ​​​​​​​concelho e pretende promover Marvão enquanto "destino gastronómico de eleição".

