Caçador com ferimentos graves devido a tiro acidental com própria arma

Um caçador, de 53 anos, sofreu, este domingo, ferimentos graves ao ser atingido por um disparo acidental da sua própria arma no concelho de Monforte (Portalegre), disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para o acidente com arma de fogo foi dado às 9.44 horas, tendo a vítima sido transportada para o hospital de Portalegre.

O homem andava à caça sozinho, na zona do Monte do Baldio, no concelho de Monforte, quando foi atingido pelo "tiro de caçadeira acidental" que disparou da sua arma, precisou a fonte da GNR.

Foram mobilizados para o local, segundo o CDOS, bombeiros da corporação de Arronches, com uma ambulância, e a GNR.