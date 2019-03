Despiste de veículo ligeiro de mercadorias faz um morto no IP2

Hoje às 11:16 Facebook

Um homem de 24 anos morreu, este sábado, devido ao despiste do veículo ligeiro de mercadorias que conduzia no Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Monforte, no distrito de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local, tendo o corpo do homem sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

A fonte do CDOS adiantou que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do veículo.

Segundo o CDOS, o alerta para o acidente foi dado às 5.50 horas, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Monforte, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), de Portalegre, além da GNR.