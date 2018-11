Despiste faz um morto e um ferido no IP2 em Monforte

Hoje às 12:07 Facebook

Uma mulher morreu e o marido ficou ferido sem gravidade na sequência do despiste do automóvel em que viajavam, este domingo, no IP2, no concelho de Monforte, Portalegre.

O alerta foi dado às 08.19 horas e o acidente ocorreu ao quilómetro 192 do Itinerário Principal (IP) 2, no sentido Monforte-Portalegre, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

Na sequência do despiste, a viatura em que seguia o casal terá embatido num poste da EDP, relatou a fonte do CDOS.

O homem, de 75 anos, que sofreu ferimentos ligeiros, foi transportado para as urgências do hospital de Portalegre e o corpo da mulher, de 78, para os Serviços de Medicina Legal da mesma unidade, adiantou à Lusa fonte da GNR.

As operações de socorro mobilizaram 22 operacionais e oito veículos dos bombeiros, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), além de uma equipa técnica da EDP.