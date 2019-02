Um ferido grave após despiste no IP2 em Monforte

Ontem às 23:37 Facebook

Um despiste de uma viatura ligeira, ao final da tarde desta sexta-feira, no IP 2, na zona do Parque das Merendas, em Monforte, provocou um ferido grave.

A vítima, um homem de 76 anos, único ocupante do veículo que se despistou, ficou ferida com gravidade e teve de ser transportada para o Hospital de Portalegre. O alerta do incidente foi recebido cerca das 18.30 horas e houve necessidade de proceder ao desencarceramento do septuagenário.

Os Bombeiros Voluntários de Monforte e a GNR estiveram no local com 15 operacionais e cinco viaturas