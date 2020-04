Quartel dos bombeiros de Monforte invadido por família de criança

Hoje às 14:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de pessoas invadiu o quartel dos Bombeiros Voluntários de Monforte no sábado à noite.

O incidente, que aconteceu por volta das 21.30 horas, terá estado relacionado com o socorro prestado a uma criança, que terá perdido os sentidos, disse o presidente da Câmara de Monforte, Gonçalo Lagem, em declarações à "Rádio Elvas". O autarca adiantou que "30 ou 40" familiares entraram no quartel, onde criaram "o pânico".

Face ao sucedido, Lagem garante que, na próxima semana, vai ser montada uma "vedação com vídeo vigilância no quartel dos Bombeiros", uma vez que "as pessoas andam sensíveis e nervosas e, se há locais onde a calma tem de reinar, é no quartel e no centro de saúde, que é onde se têm registado este tipo de incidentes".

"Tem de haver mais ação no que diz respeito ao policiamento de proximidade para estes episódios não terem repetições, porque é quase todos os dias e, apesar de tudo, a GNR tem feito um trabalho notável", acrescentou.