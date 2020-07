Câmara Municipal de Nisa repõe serviço gratuito de transportes uma vez por semana

Ana Luísa Delgado Hoje às 18:43 Facebook

A Câmara Municipal de Nisa, no distrito de Portalegre, repôs o serviço "Nisa-Transporte Social", que estava suspenso desde março, devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado a Autarquia refere que a reposição deste serviço "está sujeita à aplicação de medidas de prevenção face à atual pandemia, coniventes com as aplicadas nos habituais serviços de transportes públicos, limitando o número de utentes por circuito e obrigando à utilização de máscara facial".

De acordo com o referido comunicado, este transporte "visa garantir, uma vez por semana, a todos os munícipes de todas as freguesias do concelho, uma ligação fácil, cómoda e gratuita à sede de concelho, onde estão situados inúmeros serviços e valências uteis ao quotidiano de todas as populações".

O "Transporte Social" da Câmara Municipal de Nisa, que em 2019 beneficiou 1800 munícipes, é constituído por seis circuitos, designadamente Falagueira, Monte Claro, Chão da Velha, Cacheiro e Velada (segundas-feiras de manhã); Amieira do Tejo e Arez (segundas-feiras de tarde); Tolosa (terças-feiras de manhã); Montalvão, Salavessa e Pé da Serra (terças-feiras de tarde); Arneiro/Duque e Pardo (quartas-feiras de tarde); e Alpalhão (sextas-feiras de tarde).