Cinco feridos graves em acidente no IP2 em Portalegre. Héli do INEM acionado

Um acidente, este domingo, no IP2, em Nisa, fez cinco feridos graves. Quatro pessoas estão encarceradas.

Segundo apurou o JN, junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre, o alerta foi dado às 9.05 horas, para um acidente no IP2, em Nisa, no distrito de Portalegre, junto à Barragem do Fratel.

Três dos feridos foram transportados para o Hospital de Portalegre e um para o Hospital de Castelo Branco. Um quinto vai ser encaminhado para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.

No local estiveram 39 operacionais, apoiados por 13 veículos. O helicóptero do INEM foi acionado para o local.