"éNisa éCultura" anima noites de verão

Música, cinema, dança, folclore e muita animação são os ingredientes do projecto "éNisa éCultura", promovido pela Câmara Municipal de Nisa, em Portalegre, que pretende dinamizar as noites de verão com diversas iniciativas culturais ao ar livre, um pouco por todo o concelho.

O projeto arrancou na noite da passada sexta-feira, 31 de julho, momento em que a Praça da República, em Nisa, se transformou numa autêntica sala de cinema. O mesmo vai voltar a acontecer já este sábado, para exibir na grande tela, pelas 22 horas, a comédia francesa "Ibiza" e, no dia 22 de agosto, para a projeção da famosa película sobre os Queen - "Bohemian Rhapsody".

Mas nem só de cinema se faz o projeto. No dia 14 de agosto, o requalificado Largo do Calvário, em Alpalhão, vai ser palco de um ​​​​​​​espetáculo de música ao vivo, protagonizado pelo Quinteto de Metais Alentejano, a partir das 22 horas.

