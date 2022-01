Homem morre após despiste de camião em Nisa

JN/Agências Hoje às 12:53 Facebook

Um homem, de 51 anos, morreu esta terça-feira na sequência do despiste do veículo pesado de mercadorias que conduzia, no Itinerário Principal (IP) 2, junto a Nisa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o acidente ocorreu no IP2 na zona da União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, tendo o alerta sido dado pelas 9.03 horas.

O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

Para o local foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos bombeiros de Nisa e Gavião, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR.