Nisa inaugura espaço museológico dedicado às tradições e ofícios de antigamente

A Câmara de Nisa, em Portalegre, inaugura no próximo sábado, dia 29 de agosto, o novo espaço museológico "Montalvão Vintage", instalado na Escola Básica 1 de Montalvão.

"Montalvão Vintage - Reviver o Passado" é o nome deste novo espaço que pretende homenagear os tempos do antigo ensino, a atividade agrícola e as tradições locais, assumindo-se como "um local de preservação e de exposição do valioso acervo das artes e ofícios ancestrais".

A cerimónia de inauguração vai ser presidida pelo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, e pela presidente da Câmara de Nisa, Idalina Trindade.

