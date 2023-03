Jovem piloto escapa com ferimentos ligeiros a queda de aeronave em Ponte de Sor

Rita Salcedas Hoje às 19:58, atualizado às 21:08 Facebook

Uma aeronave caiu, na tarde desta terça-feira, em Ponte de Sor, distrito de Portalegre. A bordo seguia apenas uma jovem, de 20 anos, cujo estado de saúde não inspira cuidados. Sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Abrantes.

O acidente no aeródromo de Ponte de Sor aconteceu na sequência de um voo de treino. "Tratou-se do despiste de uma aeronave tripulada por uma jovem instruenda de 20 anos", confirmou ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, Simão Velez. A vítima foi transportada ao Hospital de Abrantes com ferimentos ligeiros.

No local, entre meios dos Bombeiros de Ponte de Sor, GNR, Proteção Civil e ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM, estiveram 22 operacionais e nove veículos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 19 horas.