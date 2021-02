Câmara de Ponte de Sor disponibiliza pavilhão para vacinação de idosos

Ana Luísa Delgado Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, disponibilizou o Pavilhão Municipal para a criação da Estrutura Concelhia para a Vacinação Comunitária. O espaço foi adaptado para o efeito e satisfaz o pedido da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

Nesta fase serão vacinados todos os munícipes com mais de 80 anos e os munícipes com mais de 50 anos e com algumas patologias identificadas, em conformidade com os requisitos definidos pelas autoridades de saúde pública e com o Plano Nacional de Vacinação.

Ao que o JN conseguiu apurar, a estrutura será também replicada na freguesia de Montargil, o que no entender da autarquia "aumentará a oferta e qualidade do processo de vacinação no nosso concelho".

O Município de Ponte de Sor "esteve e está disponível e empenhado em contribuir para a organização e operacionalização do Plano Nacional de Vacinação" no território do concelho, contribuindo para que este seja o mais célere e ágil possível", segundo divulgou a autarquia.