Carro incendeia-se e pega fogo a rés-do-chão de moradia

Um automóvel incendiou-se, esta segunda-feira de manhã, numa rua do centro de Ponte de Sor, tendo as chamas se propagado a uma habitação. Valeu a atenção do morador, que deu o alarme e saiu da moradia, tal como uma família de quatro pessoas que se encontrava no andar de cima. Ninguém ficou ferido.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte Sor contou ao JN que tudo aconteceu por volta das 9.40 horas desta segunda-feira,. quando um homem de cerca de 60 anos se apercebeu que a viatura em que seguia na Rua da Frielva, no centro de Ponte de Sor começou a deitar fumo do motor.

"O senhor encostou o automóvel para pedir ajuda, mas as chamas acabaram por progredir para o prédio", descreveu Simão Velez.

O barulho dos vidros do automóvel a partir acordou um homem com cerca de 50 anos, habitante do rés-do-chão da moradia, que deu o alarme.

"Inicialmente, pelo ruído, até pensou que eram os serviços de limpeza a esvaziar o vidrão, mas depois começou a ver fumo e percebeu o que se passava", revelou o comandante dos Voluntários de Ponte de Sor.

A par do morador do rés-do-chão, também saíram quatro pessoas que estavam no andar de cima: duas crianças, o pai e a avó destas. A evacuação da moradia decorreu de forma serena e sem incidentes.

Os bombeiros conseguiram rapidamente extinguir as chamas, tendo o combate incidido na defesa da habitação, uma vez que "havia material extremamente inflamável", de acordo com o comandante.

Não houve feridos em resultado do acidente, mas o automóvel ficou totalmente destruído. Já a fachada e janela do rés-do-chão ficaram seriamente danificadas, mas nada que ponha em causa a habitabilidade do edifício, uma vez que não houve danos estruturais.