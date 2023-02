Casal ferido por inalação de fumos num incêndio em Ponte de Sor

JN/Agências Hoje às 15:57 Facebook

Um casal, na casa dos 60 anos, sofreu, esta quinta-feira, ferimentos ligeiros, devido à inalação de fumos, na sequência de um incêndio na sua habitação, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, cujo alerta foi dado cerca das 13.50 horas, atingiu a cobertura de uma moradia unifamiliar localizada em Foros do Arrão, no concelho de Ponte de Sor.

Um homem, de 62 anos, e uma mulher, de 60, que viviam na casa, foram transportados, com ferimentos ligeiros, devido à inalação de fumos, para o Serviço de Urgência Básico (SUB) de Ponte de Sor.

O casal vai ser realojado temporariamente em casa de familiares, por a habitação ter ficado sem condições de habitabilidade, acrescentou.

As operações de socorro e de combate às chamas mobilizaram os Bombeiros de Ponte de Sor e a GNR, com um total de 16 operacionais, apoiados por oito veículos.