Homem detido após colidir com carro da GNR e ferido militar em Ponte de Sor

Um condutor de 70 anos foi detido após ter embatido em dois veículos, um dos quais da GNR e ferido um militar da Guarda, em Ponte de Sor (Portalegre).

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que a detenção ocorreu no sábado, "entre as 20 horas e as 21 horas", na sequência de um alerta via 112, tendo um civil relatado às autoridades que o condutor da viatura efetuava uma "condução perigosa" naquela cidade.

A patrulha da GNR foi acionada para intercetar o veículo, tendo posteriormente sido dada ordem de paragem ao condutor numa das ruas daquela cidade, não tendo o condutor acedido às ordens dos militares.

A mesma fonte da Guarda explica que o homem embateu com a sua viatura num carro-patrulha da GNR e num outro veículo que se encontrava estacionado naquela zona, tendo, na sequência do acidente, o septuagenário e um militar da GNR sofrido ferimentos ligeiros.

A fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR acrescentou ainda que o homem acusou uma taxa de alcoolemia "superior a 1,70 gramas por litro de sangue", tendo sido, posteriormente, notificado para comparecer em tribunal.