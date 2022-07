Homem morre em colisão frontal junto ao aeródromo de Ponte de Sor

Um homem morreu esta quarta-feira, na Estrada Nacional 2, ao quilómetro 442,25, entre a cidade de Ponte de Sor e Montargil, junto ao Aeródromo Municipal, na sequência de uma colisão frontal entre dois ligeiros de mercadorias.

A vítima mortal, de 62 anos, natural de Aldeia Velha, no concelho de Avis, seguia no sentido Portalegre-Montargil, tendo o seu óbito sido declarado no local e o corpo transferido para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital de Portalegre.

O alerta foi dado às 5.12 horas e no local estiveram 22 operacionais e 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, da Guarda Nacional Republicana e do INEM.